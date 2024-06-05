1 Mayıs'ta polise saldıranlara ceza

1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim Meydanına çıkmak isteyen ve polise saldıran şüpheliler hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

1 Mayıs'ta polise saldıranlara ceza
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sözde işçi haklarını korumak için Taksim Meydanına çıkmak için polise saldıran şüpheliler hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

8'i tutuklu 12 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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# 1 mayıs
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