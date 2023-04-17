'1 milyon Mehmet' gözaltına alındı! 1 milyon Mehmet kimdir?
Sosyal medyada '1 milyon Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak gözaltına alındı. Peki 1 milyon Mehmet neden gözaltına alındı? 1 milyon Mehmet kimdir? 1 milyon Mehmet olay ne? İşte haberin detayları...
Sosyal medyada '1 milyon Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak, yaptığı konuşmaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tanınmaya başladı.
Mersin’de yaşayan ve yüzde 80 engelli olduğu bilinen 1 milyon Mehmet lakaplı Mehmet Bucak'ın yaptığı son açıklamaların ardından gözaltına alındığı ifade edildi.
1 MİLYON MEHMET NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
1 Milyon Mehmet adıyla tanınan Mehmet Bucak'ın, kendisine sorulan "Seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Erdoğan’a oy vereceği cevabını verirken; bunun sebebini de Erdoğan’ın 'diktatör' olması olarak gösterdiği ve bu açıklamasından ötürü gözaltına alındığı iddia edildi.
1 MİLYON MEHMET KİMDİR? MEHMET BUCAK KİMDİR?
İnternet dünyasında 1 Milyon Mehmet olarak bilinen Mehmet Bucak, 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Mersinli olan Mehmet Bucak, 55 yaşındadır.
Youtube'daki videolarıyla ünlü olan 1 Milyon Mehmet, bir dönem Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına da konuk olmuştur.