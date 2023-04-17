'1 milyon Mehmet' gözaltına alındı! 1 milyon Mehmet kimdir?

1 MİLYON MEHMET NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

1 Milyon Mehmet adıyla tanınan Mehmet Bucak'ın, kendisine sorulan "Seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Erdoğan’a oy vereceği cevabını verirken; bunun sebebini de Erdoğan’ın 'diktatör' olması olarak gösterdiği ve bu açıklamasından ötürü gözaltına alındığı iddia edildi.