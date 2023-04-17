'1 milyon Mehmet' gözaltına alındı! 1 milyon Mehmet kimdir?

Sosyal medyada '1 milyon Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak gözaltına alındı. Peki 1 milyon Mehmet neden gözaltına alındı? 1 milyon Mehmet kimdir? 1 milyon Mehmet olay ne? İşte haberin detayları...

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'1 milyon Mehmet' gözaltına alındı! 1 milyon Mehmet kimdir? - Resim: 1 1 6

Sosyal medyada '1 milyon Mehmet' olarak tanınan Mehmet Bucak, yaptığı konuşmaların sosyal medyada yayılmasıyla birlikte tanınmaya başladı.

Mersin’de yaşayan ve yüzde 80 engelli olduğu bilinen 1 milyon Mehmet lakaplı Mehmet Bucak'ın yaptığı son açıklamaların ardından gözaltına alındığı ifade edildi.

'1 milyon Mehmet' gözaltına alındı! 1 milyon Mehmet kimdir? - Resim: 2 2 6

1 MİLYON MEHMET NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

1 Milyon Mehmet adıyla tanınan Mehmet Bucak'ın, kendisine sorulan "Seçimler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Erdoğan’a oy vereceği cevabını verirken; bunun sebebini de Erdoğan’ın 'diktatör' olması olarak gösterdiği ve bu açıklamasından ötürü gözaltına alındığı iddia edildi.

'1 milyon Mehmet' gözaltına alındı! 1 milyon Mehmet kimdir? - Resim: 3 3 6

1 MİLYON MEHMET KİMDİR? MEHMET BUCAK KİMDİR?

İnternet dünyasında 1 Milyon Mehmet olarak bilinen Mehmet Bucak, 1968 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Mersinli olan Mehmet Bucak, 55 yaşındadır.

'1 milyon Mehmet' gözaltına alındı! 1 milyon Mehmet kimdir? - Resim: 4 4 6

Youtube'daki videolarıyla ünlü olan 1 Milyon Mehmet, bir dönem Star TV'de yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına da konuk olmuştur.