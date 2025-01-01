1 Ocak'ta eczaneler açık mı?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025, resmi tatil olması nedeniyle eczaneler ve sağlık ocaklarının çalışma durumları merak ediliyor. İşte detaylar:

1 Ocak'ta eczaneler açık mı?
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1 Ocak 2025 Çarşamba günü, resmi tatil olması sebebiyle eczaneler kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler gün boyunca hizmet vermeye devam edecek. İhtiyaç durumunda size en yakın nöbetçi eczaneyi eczacı odalarının resmi web sitelerinden veya ilgili mobil uygulamalardan öğrenebilirsiniz.

Aile Hekimleri 1 Ocak'ta Çalışıyor mu?

Sağlık ocakları ve aile hekimleri de resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Bu nedenle, 1 Ocak 2025’te aile hekimleri hizmet sunmayacak. Acil sağlık ihtiyaçları için en yakın hastanenin acil servislerinden faydalanabilirsiniz.

Not: Resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri, sağlık hizmeti ihtiyaçlarınızı karşılamak için hizmetinizde olacaktır.

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