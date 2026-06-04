1 Temmuz'da 81 ilde başlıyor: Bakan Kurum duyurdu

Ajansı Editör Masası canlı yayınına konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşı ve geri dönüşüm sektörünü yakından ilgilendiren devrim niteliğindeki "Depozitosu Olan Ambalajlar" (DOA) uygulamasının tüm detaylarını ilk kez kamuoyuna duyurdu. Yeni dönemle birlikte plastik, cam ve alüminyum içecek kutuları artık birer çöp olmaktan çıkıp doğrudan nakit paraya dönüşecek.

PİLOT BÖLGELERDEKİ 25 KURUŞLUK TUTAR 1 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Bakan Murat Kurum, geri dönüşüm teşviklerini artırmak amacıyla radikal bir fiyat revizyonuna gittiklerini ilk kez bu yayında ilan etti. Daha önce belirli pilot bölgelerde ürün başına 25 kuruş olarak uygulanan depozito iade teşvik tutarı, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren tam 4 katına çıkarılarak ürün başına net 1 lira olarak uygulanacak. Vatandaşlar, üzerinde resmi "DOA" logosu ve barkodu bulunan plastik, cam ya da alüminyum içecek ambalajlarını çöpe atmak yerine depozito iade noktalarına veya akıllı depozito iade makinalarına teslim ettiklerinde, her bir kutu için anında 1 TL kazanacak.

KAZANILAN PARALAR E-CÜZDANLA NAKDE DÖNÜŞECEK

Sistemin siber ve mali altyapısına dair de önemli bilgiler veren Bakan Kurum, vatandaşların iade makinalarından elde edeceği gelirlerin tamamen dijital olarak yönetileceğini belirtti. İade edilen ambalajlar karşılığında kazanılan toplam tutarlar, vatandaşların kişisel e-cüzdan hesaplarına anında yüklenecek. Vatandaşlar e-cüzdanlarındaki bu birikimleri dilerlerse sistemle entegre çalışan anlaşmalı bankalardan doğrudan nakit para olarak çekebilecek, dilerlerse de anlaşmalı zincir marketlerde günlük mutfak ve ev alışverişlerinde harcayabilecek. Böylece atıklar ev ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak.

1 TEMMUZ İTİBARIYLA 81 İLDE VE 973 İLÇEDE ZORUNLU OLUYOR

Uygulamanın coğrafi sınırlarına ve operasyon hacmine dikkat çeken Bakan Kurum, "1 Temmuz itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 973 ilçesinin tamamında bu dev çevre hareketi eş zamanlı olarak hayata geçecek. DOA logolu bu ürünler şu an zaten piyasada ve raflarda satılıyor. Vatandaşlarımız bunları satın alıyor. Artık bu ürünler çöp kutularına değil, geri dönüşüm makinalarına gidecek" dedi. Türkiye'nin kasım ayında Antalya'da ev sahipliği yapacağı küresel iklim zirvesi COP31 öncesinde bu projenin dünyaya örnek bir çevreci model olarak sunulacağını vurgulayan Kurum, "Al, kullan, at" anlayışının tamamen tarihe karıştığını, yerine kaynakların ekonomiye kazandırıldığı "Al, kullan, dönüştür" döneminin başladığını sözlerine ekledi.