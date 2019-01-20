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10 Bin liralık dizüstü bilgisayar yerine bakın ne göndereceklerdi

Kocaeli'de bir alışveriş sitesi üzerinden sattıkları dizüstü bilgisayarın alıcısına, çakıl taşı göndererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

10 Bin liralık dizüstü bilgisayar yerine bakın ne göndereceklerdi

Kocaeli'de bir internet sitesinden sattıkları dizüstü bilgisayarın alıcısına, çakıl taşı göndererek dolandırıcılıkyaptıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir internet sitesinden yaklaşık 10 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayar alan müşteki A.Ç'ye (54) çakıl taşı gönderileceği ihbarı üzerine, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İzmit ilçesinde kargo şubesine giden ekipler, şüpheliler M.M.K. (22) ve M.T'nin (22) göndermeye çalıştığı paketi açtı.

Pakette dizüstü bilgisayar yerine çakıl taşı koydukları ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden M.M.K'nin alışveriş sitesinde iletişim numarasının bulunduğu, fiyatta anlaşmalarının ardından alıcıya, parayı M.T'nin üzerine bulunan banka hesabına göndermesinin ardından ürünü kargolayacağını söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin daha sonra satışı yapılan ürün yerine, alıcılara çakıl taşı ve sebze gönderdiği belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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