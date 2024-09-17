10 günde 4 obruk oluştu

Kuraklık ve vahşi yer altı suyu kullanımı devasa çukurların oluşmasına neden oluyor, görüntüler korkutuyor. Obrukların oluştuğu yerler artık kullanılamıyor.

Türkiye'de birçok ilde görülen obruklara bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mera alanında oluşan obruk çoban tarafından fark edildi.

Yeniköy Muhtarı Bekir Ekşi, geçmiş yıllarda bu arazilerde suyun bol olduğunu söyledi. Bekir Ekşi, "Bu sular zamanla çekildi. Bundan önce ufak çaplı bir obruk benzeri göçük oldu. Obruğun etrafı çatlamaya ve yarılmaya başladı. Obruktan dolayı köy halkı ve çiftçiler tedirginlik yaşadı. Bununla ilgili gerekli incelemelerin yapılıp önlemlerin alınmasını istedi." dedi.

Köylüler Yeniköy'deki 2. obruk için yetkililerden önlem almasını istedi. Köy halkından çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Abdullah Doğan "İlk obruk oldukça ufaktı ama bu yeni oluşan obruğun artarak genişleyen bir yapısı var. O yüzden tehlike arz edebilir. Yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz." diye konuştu. Bölge sakinlerinden Yusuf Yıldırım, "Bu obruk üç günde oluştu. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ayrıca sulama ile ilgili de planlı bir sulama ve üretim planı getirilmesi gerekiyor." dedi.

2 hafta içerisinde Bingöl, Eskişehir ve Konya'da yeni obruklar oluşmuştu.