10 gündür aranıyordu: 74 yaşındaki adam asansör boşluğunda ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki Fikret Filibe'nin cansız bedeni, yaşadığı apartmanın asansör boşluğunda bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
10 gündür aranıyordu: 74 yaşındaki adam asansör boşluğunda ölü bulundu
Yayınlanma:

Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde bulunan Akbulut Apartmanı'nda yürütülen arama çalışmaları acı bir sonla tamamlandı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine polis ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalar, aramaları doğrudan Filibe'nin kendi yaşadığı binaya yönlendirdi.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN GELEN KOKU DİKKAT ÇEKTİ

Ekiplerin apartmanda gerçekleştirdiği detaylı incelemeler sırasında asansör boşluğundan koku geldiği fark edildi. Bölgeye acilen asansör teknik ekibi çağrıldı ve kabin durduruldu. Aşağıda yapılan kontrollerde, 10 gündür her yerde aranan Fikret Filibe'nin cansız bedeni asansör boşluğunda tespit edildi.

Durumun bildirilmesinin ardından adrese polis, sağlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptığı tıbbi kontroller sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği kesinleşti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplama ve tespit çalışmalarını tamamlamasının ardından cumhuriyet savcısı da binaya gelerek olay yerini inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert "sokak" uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert "sokak" uyarısıGündem
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

muğla
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "sokak" uyarısı
Selçuksport'un yöneticisi Denizli'de yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun Danışmanından 'İşten Çıkarma' açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD Ve İsrail'e uyarı!
Bakan Çiftçi Kurban Bayramı trafik bilançosunu açıkladı!
TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
TÜİK 2026 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Buca Belediye Başkanı Duman gözaltına alındı!
Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun
Can kaybı artıyor, salgının boyutu korkunç!
Çok Okunanlar
1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti! 1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti!
300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı! Tarım Kredi Market'ten Haziran fırsatı!
Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Temmuz 2026 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
1 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları güncellendi! 1 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları güncellendi!