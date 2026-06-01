10 gündür aranıyordu: 74 yaşındaki adam asansör boşluğunda ölü bulundu

Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde bulunan Akbulut Apartmanı'nda yürütülen arama çalışmaları acı bir sonla tamamlandı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine polis ekiplerinin yürüttüğü teknik çalışmalar, aramaları doğrudan Filibe'nin kendi yaşadığı binaya yönlendirdi.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDAN GELEN KOKU DİKKAT ÇEKTİ

Ekiplerin apartmanda gerçekleştirdiği detaylı incelemeler sırasında asansör boşluğundan koku geldiği fark edildi. Bölgeye acilen asansör teknik ekibi çağrıldı ve kabin durduruldu. Aşağıda yapılan kontrollerde, 10 gündür her yerde aranan Fikret Filibe'nin cansız bedeni asansör boşluğunda tespit edildi.

Durumun bildirilmesinin ardından adrese polis, sağlık, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptığı tıbbi kontroller sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği kesinleşti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplama ve tespit çalışmalarını tamamlamasının ardından cumhuriyet savcısı da binaya gelerek olay yerini inceledi.