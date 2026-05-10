10 Mayıs verileri açıklandı: İstanbul Barajlarında su seviyesi yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranlarına dair en güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk seviyesi ve havza bazlı ayrıntılar haberimizde.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
10 Mayıs verileri açıklandı: İstanbul Barajlarında su seviyesi yüzde kaç?
Yayınlanma: Güncellenme:

İSKİ verilerine göre, İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 72,02 seviyesine ulaştı. Yağışlar ve kullanım dengesi sonrası barajlardaki su miktarı güncel tabloda yerini aldı.

BARAJ BARAJ GÜNCEL DOLULUK LİSTESİ

İstanbul’un su rezervini oluşturan barajlardaki bireysel doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:

Ömerli Barajı: %95,55
Elmalı Barajı: %95,42
Darlık Barajı: %91,76
Alibey Barajı: %66,91
Pabuçdere Barajı: %59,12
Kazandere Barajı: %59,08
Terkos Barajı: %58,90
Büyükçekmece Barajı: %56,11
Sazlıdere Barajı: %45,53
Istrancalar Barajı: %44,67

10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarıEkonomi
baraj doluluk oranı
Günün Manşetleri
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı
İran’dan ABD’ye açık uyarı
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
'Gemideki 3 Türk vatandaşı karantinaya alınacak'
Galatasaray üst üste 4. kez zirvede
'Emeklinin 25 bin TL kaybı var'
Hizbullah İHA’sı Merkava tankını böyle vurdu
Çok Okunanlar
300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı 300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı
10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları 10 Mayıs Pazar: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı! Sağanak ve kuvvetli yağış alarmı!
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla.... Fenerbahçe'den kovulmuştu... Real Madrid ile anlaşması an meselesi! Ama bir şartla....