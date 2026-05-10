10 Mayıs verileri açıklandı: İstanbul Barajlarında su seviyesi yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Mayıs 2026 itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranlarına dair en güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk seviyesi ve havza bazlı ayrıntılar haberimizde.
İSKİ verilerine göre, İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 72,02 seviyesine ulaştı. Yağışlar ve kullanım dengesi sonrası barajlardaki su miktarı güncel tabloda yerini aldı.
BARAJ BARAJ GÜNCEL DOLULUK LİSTESİ
İstanbul’un su rezervini oluşturan barajlardaki bireysel doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:
Ömerli Barajı: %95,55
Elmalı Barajı: %95,42
Darlık Barajı: %91,76
Alibey Barajı: %66,91
Pabuçdere Barajı: %59,12
Kazandere Barajı: %59,08
Terkos Barajı: %58,90
Büyükçekmece Barajı: %56,11
Sazlıdere Barajı: %45,53
Istrancalar Barajı: %44,67