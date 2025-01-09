10 metre yüksekten düştü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Ayşenur Y, iki arkadaşıyla bulunduğu yerin yanındaki yamaçtan düştü. 10 metre yüksekten toprak zemine düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Ayşenur Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
10 metre yüksekten düştü
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Erenköy Mahallesi Kırsal Sokak'ta Ayşenur Y, iki arkadaşıyla bulunduğu yerin yanındaki yamaçtan henüz belirlenemeyen nedenle toprak zemine düştü.

10 metre yüksekte toprak zemine düşen Ayşenur Y. yaralandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, Ayşenur Y'nin iki arkadaşını ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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