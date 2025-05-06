10 saatlik su kesintisi: Onlarca mahalle etkilenecek!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
10 saatlik su kesintisi: Onlarca mahalle etkilenecek!
Yayınlanma: Güncellenme:

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montajı gerçekleştirilecek. Bu nedenle yarın (7 Mayıs Salı) saat 20.00’den itibaren 10 saat süreyle bazı bölgelerde su verilemeyecek.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

Gaziosmanpaşa: Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri.
Eyüpsultan: Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri.
Sultangazi: 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.
Yetkililer, vatandaşların su kesintisine karşı önlem almalarını önerdi.

Narin Güran cinayetinde flaş gelişmeNarin Güran cinayetinde flaş gelişmeGündem
Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?Mevduat faizlerinde yeni zirve! 7 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?Ekonomi
istanbul istanbul su kesintisi
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Gazze'de can kaybı 52 bini aştı
Borç birikti, yer belli değil
47 ilde dev FETÖ operasyonu
Terörsüz Türkiye için mutabakat sağlandı
Altındağ Belediyesi işçilerine destek
Önder'in Perinçek'i ziyaretindeki ayrıntı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Meteoroloji 40 ili uyardı
Hekimlere habersiz hasta ataması
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!" İslam Memiş uyardı: "Yarına dikkat!"
Mevduat faizlerinde yeni zirve! Mevduat faizlerinde yeni zirve!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Akaryakıtta indirim yağmuru! Akaryakıtta indirim yağmuru!
ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL ŞOK Market indirimleri duyurdu: Ne alırsan 75 TL