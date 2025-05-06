10 saatlik su kesintisi: Onlarca mahalle etkilenecek!

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Silahtar Terfi Merkezi çıkışında yer alan isale hattında vana ve debimetre montajı gerçekleştirilecek. Bu nedenle yarın (7 Mayıs Salı) saat 20.00’den itibaren 10 saat süreyle bazı bölgelerde su verilemeyecek.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

Gaziosmanpaşa: Bağlarbaşı, Şemsipaşa, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Yeni Mahalle, Karayolları, Mevlana, Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz Mahalleleri.

Eyüpsultan: Esentepe, Sakarya, Karadolap, Alibeyköy, Yeşilpınar, Akşemsettin ve Çırçır Mahalleleri.

Sultangazi: 75. Yıl, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

Yetkililer, vatandaşların su kesintisine karşı önlem almalarını önerdi.