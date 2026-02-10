10 Şubat hava durumu: Fırtına ve yağış yurdu esir alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporu yayınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye geneli çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir gün geçirecek.
Yağışlar genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise doğrudan kar yağışı bekleniyor.
Özellikle Kıyı Ege, Manisa, Antalya’nın doğusu, Rize, Artvin, Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzurum, Ağrı, Bitlis ile Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın ise Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
MARMARA
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-70 km/saat) etkili olacak.
Edirne: 4°C - 10°C (Aralıklı sağanak yağışlı)
İstanbul: 5°C - 8°C (Aralıklı sağanak yağışlı)
Kırklareli: 2°C - 7°C (Aralıklı sağanak yağışlı)
Kocaeli: 7°C - 9°C (Aralıklı sağanak yağışlı)
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgede aralıklı yağmur ve sağanak hakim olacak. İç kesimlerin yükseklerinde yağışların karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Kıyı kesimler ile Manisa çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.
Afyonkarahisar: 3°C - 5°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu)
İzmir: 10°C - 13°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı)
Manisa: 8°C - 9°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı)
Muğla: 6°C - 11°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı)
AKDENİZ
Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, Toroslar mevkiinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Antalya’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Adana: 11°C - 18°C (Sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak yağışlı)
Antalya: 12°C - 17°C (Aralıklı sağanak yağışlı, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli)
Hatay: 10°C - 17°C (Aralıklı sağanak yağışlı, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli)
Isparta: 6°C - 11°C (Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
İÇ ANADOLU
Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sivas, Kayseri ve Niğde'nin yüksek kesimlerinde ise yağış karla karışık yağmur şeklinde görülecek.
Ankara: 3°C - 6°C (Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Çankırı: 4°C - 7°C (Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)
Eskişehir: 4°C - 6°C (Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)
Sivas: 2°C - 3°C (Aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu)
KARADENİZ
Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Bolu: 3°C - 8°C (Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu)
Düzce: 5°C - 9°C (Aralıklı sağanak yağışlı)
Sinop: 4°C - 9°C (Aralıklı sağanak yağışlı)
Zonguldak: 4°C - 9°C (Bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı)
Amasya: 4°C - 8°C (Aralıklı sağanak yağışlı)
Artvin: 2°C - 7°C (Yerel kuvvetli yağışlı)
Samsun: 4°C - 6°C (Aralıklı sağanak yağışlı)
Trabzon: 5°C - 7°C (Aralıklı sağanak yağışlı)
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Erzurum, Ağrı, Bitlis ile Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin doğusunda çığ riski bulunuyor.
Erzurum: -2°C - 2°C (Aralıklı ve yerel kuvvetli kar yağışlı)
Kars: -4°C - 1°C (Aralıklı kar yağışlı)
Malatya: 4°C - 8°C (Aralıklı karla karışık yağmurlu)
Van: 0°C - 5°C (Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinin parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 5°C - 15°C (Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Gaziantep: 7°C - 13°C (Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Siirt: 8°C - 12°C (Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)
Şanlıurfa: 8°C - 16°C (Öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)