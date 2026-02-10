10 Şubat hava durumu: Fırtına ve yağış yurdu esir alacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçecek bölgede aralıklı yağmur ve sağanak hakim olacak. İç kesimlerin yükseklerinde yağışların karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Kıyı kesimler ile Manisa çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Afyonkarahisar: 3°C - 5°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu)

İzmir: 10°C - 13°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı)

Manisa: 8°C - 9°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı)

Muğla: 6°C - 11°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı)