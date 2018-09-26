Amasya'da cinayet, hırsızlık ve suç örgütüne üye olmak gibi 10 suçtan aranan şüpheli, uzun süren kovalamaca ve araştırmalar sonucu Tokat'ta yakalandı.

Taşova Kavşağı mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, 34 LL 6260 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sırada 10 suçtan aranan Ç.B, yanındaki kadınla araca binerek kaçmaya başladı.



Uyarılara rağmen kaçışını sürdüren Ç.B'nin kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında Boğazköy mevkisinde başka bir araca vurarak durdu. Otomobildeki kadın gözaltına alındı, araçtaki aramada ruhsatsız tabanca ve kelepçe ele geçirildi.



Kazanın ardından yaya olarak kaçışını sürdüren Ç.B. ise daha sonra başka bir araca binerek bölgeden uzaklaştı.



Zanlının Tokat'ın Erbaa ilçesine gittiğini tespit eden polis ekipleri Ç.B'yi burada gözaltına alarak Amasya'ya getirdi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Araçta bulunan kadının ise serbest bırakıldığı öğrenildi.