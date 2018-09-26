banner997
Anka 'milli gözle' görecek
Anka 'milli gözle' görecek
Bodrum'da makilik alan yandı
Bodrum'da makilik alan yandı
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
HSK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

10 suçtan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Amasya'da cinayet, hırsızlık ve suç örgütüne üye olmak gibi 10 suçtan aranan şüpheli, uzun süren kovalamaca ve araştırmalar sonucu Tokat'ta yakalandı.

10 suçtan aranan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Taşova Kavşağı mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, 34 LL 6260 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sırada 10 suçtan aranan Ç.B, yanındaki kadınla araca binerek kaçmaya başladı.

Uyarılara rağmen kaçışını sürdüren Ç.B'nin kullandığı otomobil, kovalamaca sırasında Boğazköy mevkisinde başka bir araca vurarak durdu. Otomobildeki kadın gözaltına alındı, araçtaki aramada ruhsatsız tabanca ve kelepçe ele geçirildi.

Kazanın ardından yaya olarak kaçışını sürdüren Ç.B. ise daha sonra başka bir araca binerek bölgeden uzaklaştı.

Zanlının Tokat'ın Erbaa ilçesine gittiğini tespit eden polis ekipleri Ç.B'yi burada gözaltına alarak Amasya'ya getirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Araçta bulunan kadının ise serbest bırakıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat #amasya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.