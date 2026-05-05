10 yaşında ama 92 suç kaydı var! AVM’deki pes dedirten hırsızlık kamerada

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren Melike A. (35), bebek arabasında asılı olan çantasının çalınmasıyla büyük bir şok yaşadı. İçinde yaklaşık 100 bin lira değerinde bir cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdan bulunan çantayı alan D.T. (10), Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu kaçtığı takside yakalandı. Emniyete götürülen küçük yaştaki şüphelinin, sadece 'Hırsızlık' suçundan 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

BEBEK ARABASINA YAKLAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İstinye’deki popüler bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Melike A., çocuklarıyla vakit geçirdiği sırada bebek arabasına asılı olan çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasında değerli eşyaları bulunan mağdur kadın, durumu hemen polise bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde; şüphelinin bir süre AVM içinde dolaştığı, ardından bebek arabasına yaklaşarak çantayı aldığı ve hızla uzaklaşarak bir taksiyle kaçtığı belirlendi.

TAKSİDE KISKIVRAK YAKALANDI

Çalışmalarını derinleştiren asayiş ekipleri, şüphelinin bindiği taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde, 10 yaşındaki D.T. çaldığı eşyalarla birlikte ele geçirildi. Suç dosyası incelendiğinde ise ortaya çıkan "92 kayıt" detayı polisi bile şaşırttı. Şüpheli çocuk, işlemlerinin tamamlanması için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’ne sevk edilirken, çalınan çanta ve eşyalar sahibine eksiksiz teslim edildi.