10 yaşındaki evladının gözü önünde katletti! Bursa'da kan donduran olay

40 yaşındaki bir koca, evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 36 yaşındaki eşini, 10 yaşındaki öz çocuklarının gözleri önünde canice defalarca bıçaklayarak hayattan kopardı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen asayiş ekipleri, kaçmaya çalışan gözü dönmüş katil zanlısını kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

GÜNEŞTEPE MAHALLESİ'NDE DEHŞET ANLARI

Feci olay, Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Zafer G. ile 36 yaşındaki eşi Güzde G. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü bir tartışma başladı. İkametgatta kısa sürede büyüyen tartıma, gözü dönmüş kocanın eline bıçak almasıyla kanlı bir kavgaya dönüştü. Zafer G., eşini evde bulunan 10 yaşındaki müşterek çocuklarının yanında acımasızca peş peşe bıçakladı.

KÜÇÜK ÇOCUK VE KOMŞULAR YARDIM İSTEDİ

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Evde yaşanan bu dehşet anlarına saniye saniye tanıklık eden küçük çocuk ve çığlıkları duyarak yardıma koşan apartman sakinleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek acil yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından adrese çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin dairede yaptığı ilk tıbbi kontrolde, ağır bıçak darbeleri alan Güzde G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği resmen belirlendi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KISA SÜREDE KISKIVRAK YAKALANDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayetin işlendiği sokakta ve apartman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak adeta kuş uçurtmadı. Vahşetin ardından kaçma girişiminde bulunan cinayet şüphelisi Zafer G., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz ve hızlı takibi sonucu kısa süre içerisinde suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ACILI AİLE OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kızlarının katledildiğini duyarak olay yerine akın eden Güzde G.'nin aile yakınları ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Evin önünde sinir krizi geçiren bazı aile bireylerini, olay yerindeki polis ekipleri ve çevredeki duyarlı vatandaşlar güçlükle sakinleştirebildi can pazarı yaşandı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı detaylı adli incelemelerin ardından, talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan korkunç cinayetle ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor.