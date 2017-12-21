Samsun'da 10 yıl önce dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp İstanbul'da Yedikule Zindanları'na gömdüğü iddia edilen Y.T. (27) adlı kadın, kız kardeşi F.T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Samsun'da 10 yıl önce dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp İstanbul'da Yedikule Zindanları'na gömdüğü iddia edilen Y.T. (27) adlı kadın, kız kardeşi F.T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alındı.



Olay 10 yıl önce İstanbul'da meydana geldi. Olay tarihinde 17 yaşında olan Y.T. adlı kadın birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile kaldı. Genç kadın bebeğini doğurduktan sonra öldürüp İstanbul'da Yedikule zindanlarna gömdü. Bu olayın ardından evlenen ve halen evli olan Y.T., 2 çocuk dünyaya getirdi.



Dün polise giden Y.T.'nin kız kardeşi F.T. kendisini bir erkek kişinin aradığını, kız kardeşinin 10 yıl önce dünyaya bebek getirip öldürdüğünü kendisinin de bebeğin babası olduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Şikayet ardından harekete geçen polis, genç kadını gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Y.T. kızkardeşiyle aralarının bozuk olduğunu öne sürdü. Polisteki işlemlernin tamamlanması ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilen Y.T. adliyeye sevk edildi.