10 yıldır tamamlanamayan site: Tapu var, bina yok

Samsun’un Atakum ilçesinde 10 yıl önce temeli atılan Korupark Evleri Koruşehir Sitesi projesi, yüzlerce aileyi mağdur etti.

Çobanlı Mahallesi’nde 2016 yılında yapımına başlanan projede 8 blok ve 543 bağımsız bölüm planlandı. Ancak bazı blokların yalnızca temeli atıldı, bazı bloklar ise yarım kaldı.

Hak sahipleri, sözleşmelere göre 2023 yılında teslim edilmesi gereken dairelerin halen teslim edilmediğini ve yaklaşık 7 aydır inşaatta hiçbir çalışma yapılmadığını ileri sürdü.

MAĞDURLAR İLK KEZ TOPLANDI

Projede ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ilk kez toplu şekilde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Hak sahipleri adına konuşan Tarık Çalık, yaklaşık 400 kişinin tüm ödemelerini yıllar önce tamamlamasına rağmen evlerine kavuşamadığını söyledi.

Çalık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yapımına 2016'da başlanan 8 blok 543 bağımsız bölümden oluşan Koruşehir Sitesi, aradan geçen 10 yıla rağmen yaklaşık yüzde 50 seviyesinde kalmış ve hala tamamlanamamıştır. Bu süreçte konut alan vatandaşlar tüm ödemelerini seneler önce tamamlamalarına rağmen ne evlerine kavuşabilmiş ne de hak ettikleri tapuları alabilmiştir.

Müteahhit firmanın kalan inşaatı devam ettirmek için hak sahiplerinden 3 milyon TL daha ekstra ücret talep etmesi hak ve hukuka aykırıdır.”

“14. KATTAKİ EVİMİN TAPUSU VAR AMA EVİM YOK”

Hak sahiplerinden Hacı Şakir Duran ise yıllardır ortada olmayan bir dairenin tapusuna sahip olduğunu belirtti.

Duran, “Benim tapum var ama evim yok. Arkamdaki yarım kalan binada 14. katta dairemin tapusu var ama evim yok. İnşaat 11. katta tıkanmış” dedi.

“OLMAYAN DAİRENİN VERGİSİNİ ÖDÜYORUM”

Hak sahiplerinden Ebuzer İnan da dairesinin bulunduğu binanın hiç yapılmadığını söyledi.

İnan açıklamasında, “Tapuyu 2020'de aldım. Tapuyu almam üzerinden 6 yıl geçti ama hala bina yok. Olmayan dairenin tapusu var ve ben olmayan dairenin vergisini ödüyorum” ifadelerini kullandı.

AVUKATTAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Hak sahiplerinin avukatı Ahmet Eren ise projede 354 tüketicinin daire satın aldığını belirterek, bunlardan 202’sinin borçlarını tamamen ödemesine rağmen tapularının verilmediğini söyledi.

Eren, bazı kişilere ise 2025 yılında tapu tescili yapıldığını kaydetti.