10 yıllık eski eş dehşeti! Kanlar içinde bırakıp elini kolunu sallayarak kaçtı...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eski eşini bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Serinevler Mahallesi'nde yaşandı. 10 yıl önce boşandığı eşi Ayşe K'nin (52) ikametine giden A.T. (56), kadına bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayşe K, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZANLI POZANTI'DA YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu Pozantı ilçesinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlının işlemleri devam ediyor.

"AMBULANS ÇAĞIRIN DİYE BAĞIRDIM"

Saldırı anında Ayşe K'nin yanında bulunan ev sahibi Menevşe Boybey, kiracısının eski eşi tarafından daha önce de tehdit edildiğini söyledi. Boybey, yaşananları gazetecilere şu sözlerle anlattı: "Mangal hazırlandığı sırada kanepede otururken Ayşe K'nin eski eşi içeri girip kadını bıçaklamaya başladı. Kaçıp sokakta bağırmaya başladım, 'ambulans çağırın' dedim. Adam elini kolunu sallayarak dışarı çıktı ve olay yerinden kaçtı."