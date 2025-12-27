10 yıllık hasret bitiyor mu? Meteoroloji İstanbul'un yılbaşı raporunu yayınladı
Türkiye, 2026 yılına dondurucu bir atmosferde girmeye hazırlanıyor. Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini hissettirirken, meteoroloji verileri İstanbul için dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 31 Aralık 2025 gecesi Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altına düşecek.
Oldukça soğuk geçmesi beklenen yılbaşı gecesinde, yurdun birçok bölgesinde kar yağışı hakim olacak.
Soğuk hava dalgasının yeni yılın ilk günlerinde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN 10 YIL SONRA GELEN KRİTİK UYARI
İstanbul'da 29 Aralık itibarıyla başlayacak olan soğuk hava dalgası, yılbaşı gecesi kar ihtimalini güçlendirdi.
Uzmanlar, megakentte hava sıcaklığının yılbaşı gecesi 0 dereceye kadar düşeceğini belirtirken, 10 yıl aradan sonra ilk kez yılbaşı gününü kapsayan bir kar uyarısı yapıldığına dikkat çekti.
Meteoroloji raporlarına göre, 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak sabahı İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri bekleniyor.
Çamlıca, Beykoz, Aydos ve Hadımköy gibi şehrin yüksek kesimlerinde ise doğrudan kar yağışı öngörülüyor.
BAŞKENTTE TERMOMETRELER EKSİYİ GÖRECEK
Ankara'da yılbaşı gecesi dondurucu soğuklar etkili olacak. Havanın çok bulutlu geçeceği Başkentte, gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 3 ila eksi 5 dereceleri göreceği tahmin ediliyor.
Şehir merkezinde yoğun bir yağış beklenmezken, Ankara'nın yüksek ilçelerinde yılbaşı gecesi hafif kar geçişlerinin görülebileceği bildirildi. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları uyardı.
54 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan toplam 54 ilde kar yağışı bekleniyor.
Bölgesel tahminler ise şöyle:
Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar yağışının yılbaşı gecesi de devam edeceği, kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu ve Karadeniz: Bolu, Düzce, Kastamonu, Eskişehir ve Konya gibi illerde yeni yıla kar yağışı altında girilmesi bekleniyor.
Ege ve Akdeniz: Kıyı kesimlerde kar yağışı öngörülmüyor. İzmir ve Antalya gibi illerde parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu bir havanın hakim olacağı belirtiliyor.
Meteoroloji yetkilileri, ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kara yollarında oluşabilecek buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Ayrıca tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde "zirai don" riskine karşı çiftçilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.