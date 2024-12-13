10 yıllık kan davası, bin kişinin katıldığı barış yemeği ile sona erdi

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'ndeki Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde 1 Temmuz 2014’te Tevfik Arı'nın (40) öldürülmesi sonrası Arı ve Özkul aileleri arasında kan davası başladı. İl Müftülüğü barış heyeti, husumetin son bulması için ailelerin ileri gelenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından, barış yemeği programı düzenlendi.

KAVGALARIN SONU YOKTUR, YAPILACAK EN GÜZEL ŞEY BARIŞTIR

Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Enver Türkmen, ayetler okuyarak ve Hazreti Muhammed’in hayatından örnekler verip, barışın önemini anlattı. Ailelere sağduyu gösterdikleri için teşekkür eden Türkmen, "Kavgaların sonu yoktur, yapılacak en güzel şey barıştır. Tarih buna şahittir. Nice kavimler, devletler, milletler yüzyıllarca savaşmışlar, neticede onlar da barışmışlar. En önemli şey, yapılacak olan en erken barıştır. Çünkü barış ne kadar erken olursa; aileler, gençler ve kadınlar mutlu olacaklar, güvenle dolaşacaklar, işlerine gidip gelecekler. Bugün de Arı ve Özkul aileleri, İl Müftülüğümüzün barış heyeti vesilesi ile güzel bir adım attılar, güzel bir hayra vesile oldular. Özkul ve Arı ailelerinin göstermiş olduğu sağduyu çok önemlidir. İnsanların yaşaması ve kan dökülmemesi için atılan adım, bizim için en güzel adımdır. Bize yakışan kardeş olmaktır" dedi.

Özkul ve Arı aileleri de barış heyeti başta olmak üzere programa katılan herkese teşekkür etti. Barış yemeği ikramı ve duanın ardından her ailenin ileri gelenleri tokalaşarak barıştı. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.