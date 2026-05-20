10 yıllık sır perdesi aralandı! Eski eşten kan donduran itiraf: "Öldürüp boş araziye gömdüm"
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılından bu yana kayıp olan Ayşen Aycan'ın cinayete kurban gittiği, dosyanın 10 yıl sonra yeniden açılmasıyla ortaya çıktı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Ayşen Aycan'dan, 2016 yılında eşinden boşandıktan tam 1 hafta sonra haber alınamamaya başlandı. Kadının aniden ortadan kaybolmasının ardından onu bulmak için başlatılan arama çalışmaları ve verilen tüm uğraşlar o dönem sonuçsuz kaldı.
Aycan'ın dosyası, faili meçhul dosyalar arasında kalarak rafa kaldırıldı. Aradan geçen 10 yılın ardından Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyalarla ilgili başlatılan çalışma kapsamında, Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşen Aycan dosyasını yeniden raftan indirdi ve sürecin aydınlatılmasını sağlayan yeni soruşturma dalgası başlatıldı.
10 YIL SONRA GELEN İTİRAF
Cinayet büro amirliği ekiplerinin çapraz sorguya aldığı şüphelilerden eski eş Turgay D., kayıp kadını öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, olay günü Ayşen Aycan'ı annesinin evinden aracıyla aldığını, yolculuk esnasında aralarında tartışma çıktığını ve eski eşini darp ettiğini belirtti. Darp olayının ardından kadını öldürdüğünü söyleyen Turgay D., cesedi Çivril ilçesindeki Kıralan ve Tokça mahalleleri arasında bulunan boş bir araziye gömdüğünü anlattı.
İtirafın ardından katil zanlısı, Cumhuriyet Savcısı eşliğinde olay yerine götürülerek yer gösterme işlemi yapıldı. Turgay D., cinayeti nasıl işlediğini ve cesedi nasıl gömdüğünü bu işlem sırasında tek tek anlattı.
8 ADRESE ŞAFAK BASKINI: 6 GÖZALTI
Cinayeti aydınlatan süreç, dosyayı devralan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz araştırmalarının ardından 19 Mayıs günü düğmeye basılmasıyla hız kazandı. Sabahın erken saatlerinde 8 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında, cinayet şüphelisi eski eş Turgay D.'nin de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ekipler, Aycan'ın öldürüldüğü ihtimali üzerinde durarak gözaltına alınan şahısları çapraz sorguya tabi tuttu ve cinayet itirafı bu sorgular sonucunda geldi.