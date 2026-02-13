100 kilometrelik alan didik didik arandı: 74 yaşındaki kayıp İbrahim Kaya'dan 6 gündür iz yok

Elazığ'ın Esentepe Mahallesi'nde 6 gün önce kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlk günden bu yana geniş bir bölgeyi tarayan ekipler, şu ana kadar kayıp şahsa dair herhangi bir bulguya rastlayamadı.

Çalışmaların 6'ncı gününde, AFAD, UMKE, polis ve jandarma personelinden oluşan 51 kişilik ekip, sabahın erken saatlerinde operasyona yeniden başladı. Arama faaliyetlerinde iz takip köpekleri karadan, dronlar ise havadan destek veriyor.

Ayrıca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği ekipleri, bölgedeki sulak alanlarda kontrollerini sürdürüyor.

"ASILSIZLAR DAHİL GELEN İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Çalışmaların koordinasyonunu sağlayan Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Şu ana kadar 100 kilometrenin üzerinde bir alanın tarandığını belirten Polat, şunları kaydetti: "Arama ve kurtarma faaliyetlerine AFAD, jandarma, emniyet ve onlara ait Su Altı Grup Amirliği, UMKE ekipleriyle arama faaliyetleri devam etmektedir. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. Asılsızlar dahil gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Şu ana kadar amcamız hakkında herhangi bir ize ulaşamadık. Bölgede dün itibariyle dronlarla birlikte 100 kilometrenin üstüne çıkmıştık. Bugün 10 kilometrelik alan daha tarayacağız. 51 kişilik ekiple arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor. 6 gün boyunca asılsız ihbarlar oldu. Gelen ihbarları değerlendirmek zorundayız. Şu ana kadar amcamıza ait herhangi bir ize rastlayamadık"