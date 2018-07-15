Bursa'da, muhasebeci olarak çalıştığı şirkette patronlarını referans göstererek piyasayı 100 milyon dolara yakın dolandırdığı öne sürülen Özlem Akçeşme’nin (46) Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, daha önceki duruşmada tahliye edilen Akçeşme için dolandırdığı öne sürülen 20 kişi için 5"er yıldan olmak üzere toplam 100 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Bursa'da bir fabrikanın muhasebe servisinde 24 yıldır aralıksız çalışan Özlem Akçeşme, tanıdığı işadamları ve zengin kişileri, iddiaya göre, kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlar ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek fona katılmaları için ikna etti. Akçeşme, şirket içerisinde bir uygulama olduğu için ikna ettiği kişilerden patronlarına haber vermemesini istedi. Kısa sürede 'saadet zinciri' oluşturan Akçeşme, para verenlere aylık yüzde 8- 10 oranında kar payı dağıtmaya başladı. Daha sonra bu oranı yüzde 25- 50'ye çıkartan Akçeşme'ye bazı işadamları kendi parasının yanı sıra, arkadaşlarından borç alıp, bankalardan kredi çekerek paralar verdi. 2016 yılının Ağustos ayında artık para dağıtamayan Akçeşme iddiaya göre arayan kişilere, 'OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz', 'Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu', 'Para Merkez Bankası'nda rahat olun' gibi mesajlar gönderdi. Akçeşme, şüphelenen bazı işadamlarının şikayeti üzerine önce çalıştığı işyerinden atıldı, daha sonra 13 kişinin suç duyurusunda bulunması ile tutuklandı. Birçok işadamının ise paralarını alamayacağı gerekçesiyle şikayetçi olmadığı Özlem Akçeşme'nin piyasadan en az 100 milyon dolar dolandırdığı öne sürüldü.



Hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'dolandırıcılık' suçundan dava açılan Özlem Akçeşme'den 20 mağdur şikayetçi oldu. Akçeşme yaptığı savunmasında, "Şirkette kendi içimizde oluşturduğum fon vardı. Buna dışarıdan katılanlar da oluyordu. Bu kişiler paraları benim banka hesabıma yatırıyorlardı. Elden veren de oluyordu. Ben de ulaşan paraları şirkette beni işe alan üst düzey yönetici N.Y.'ye veriyordum. O da E.Ş. ile yatırılması gereken faizleri bu paralar ile ödüyordu. Kime ne kadar verdiğini bilmiyorum. Masumum ve beraatimi istiyorum" dedi.



Duruşmalar devam ederken tahliye edilen Özlem Akçeşme'nin karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Cumhuriyet Savcısı Özlem Akçeşme'nin avukatı ile hazır bulunduğu duruşmada sanığın 'dolandırıclıık' suçundan mağdur ettiği 20 kişinin her biri için 5'er yıldan toplam 100 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı ayrıca aynı davada yargılanan N.Y. ile E.Ş.'nin de aynı cezaya çarptırılmasını talep etti.



Duruşma ertelendi.

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