100 milyonluk vurgun! Jandarma düğmeye bastı, 16 gözaltı var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı. Ortaya çıkan devasa işlem hacmi dikkat çekerken, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve telefon dolandırıcılığı faaliyetlerini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında harekete geçti. Tespit edilen farklı adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yöntemleriyle yaklaşık 100 milyon TL'lik bir işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen materyallerin detaylı incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

