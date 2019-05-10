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100. Yılında 19 Mayıs'ın önemi

Aydın'da Atatürkçü Düşünce Topluluğu, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında Millî Mücadele konulu konferans düzenledi. Konferansta konuşan Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu, 19 Mayıs'ın önemini anlattı.

100. Yılında 19 Mayıs'ın önemi

Adnan Menderes Üniversitesi, Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nun konferansına ev sahipliği yaptı. Milli Mücadele konulu bir konferans düzenledi. 

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu, konuşma yaptı. Katılım yoğun oldu. 

Aynı zamanda Aydınlık yazarı olan Hatipoğlu, 19 Mayıs'ın önemini anlamını anlattı.

Türkiye'yi bekleyen büyük bir tehlikeyi de benzetmeyle açıkladı Hatipoğlu. 

Adnan Menderes Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı İrayda Begüm Bay da tüm gençleri yüzüncü yıl yürüyüşüne davet etti.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #aydın
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