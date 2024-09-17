104 suç kayıtlı iki kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birçok suç kaydı bulunan hırsızlar, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri, kucağındaki bebekle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
104 suç kayıtlı iki kişi tutuklandı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birçok suç kaydı bulunan hırsızlar, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden biri, kucağındaki bebekle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz’da Çayırova’da bir eve giren hırsızlar, 625 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak izlerini kaybettirdi. Olay sonrası Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, 40 suç kaydı bulunan S.Y. ile 64 suç kaydı bulunan N.Y. tespit edildi. İki zanlı, düzenlenen operasyonla Kocaeli’de yakalandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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