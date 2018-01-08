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​104 Yıllık köy geleneği

104 yıllık gelenek Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde sürdürülüyor. Halk, köy odasında bir araya gelip sohbet ediyor, eğleniyor.

​104 Yıllık köy geleneği

104 yıllık köy odası, kapılarını uzun kış gecelerinde misafirlerine açıyor.

Bu bir gelenek. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde eskiden köye gelen misafirler bu odalarda ağırlanırdı. Özellikle kış mevsiminde halk köy odalarında bir araya gelirdi. O odalarda sohbetler edilir, yöresel yemekler yenir ve eğlenilirdi. Gelenek hâlâ yaşatılıyor.

Mehmet Doğan'a da bu oda dedesinden kalmış. O da geleneği sürdürmekten memnun.

Unutulmaya yüz tutmuş 'köy odası' geleneği ile gençler ve yaşlılar bir araya gelerek kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesini sağlıyor.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Yozgat
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