11 aylık Büşra bebek olayında çember daralıyor! Anne ve baba dahil 6 tutuklama

Anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı olayda, ailenin birbiriyle çelişen ifadeleri ve diğer çocukların pedagog eşliğinde verdiği ifadeler soruşturmaya yeni bir boyut kazandırdı.

ÇADIRDAN YAYLAYA KAPSAMLI ARAMA VE BULUNAN EŞYALAR

Diyarbakır'dan mevsimlik besicilik yapmak üzere Sivas'ın Divriği ilçesi İncidere Yaylası'na gelen Balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra, 10 Eylül'de çadırda uyuduğu sırada kaybolmuştu.

Ekipler Seferber Oldu: İhbar üzerine bölgeye jandarma komando timleri, AFAD, UMKE ekipleri sevk edilirken; yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA), dronlar ve iz takip köpekleriyle geniş çaplı bir arama tarama faaliyeti başlatıldı.

Kıyafetler Bulundu: Yapılan aramalarda çadırdan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta bebeğe ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi ele geçirildi. Malzemeler mikroskobik biyolojik incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNETNİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DOSYANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmayı derinleştiren en önemli unsur, anne Elif Balıkçı'nın savcılık ve kolluk kuvvetlerine verdiği birbirini tutmayan ifadeler oldu:

İlk İfade: Bebeğin çadırda uyurken kaybolduğu öne sürüldü.

İkinci İfade: Anne, ilk ihbarın gerçeği yansıtmadığını; eşi Yusuf Balıkçı'nın borçları nedeniyle bebeğin para karşılığında beyaz bir araçla gelen kişilere verildiğini iddia etti.

Üçüncü İfade: Anne Balıkçı son olarak ifadesini değiştirerek, eşi Yusuf Balıkçı'nın Büşra'yı öldürdüğünü ve cesedini çadırların yukarısındaki taşlık bölgeye bıraktığını öne sürdü. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI, ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden:

Anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailenin diğer 4 çocuğu ise devlet koruması altına alındı.

KARDEŞLERİN İFADESİ VE "MAVİ KAZAKLI MEHMET" DETAYI

Devlet korumasına alınan çocukların uzman pedagoglar eşliğinde verdiği ifadeler soruşturmada dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı. Çocuklar, olay gecesi çadıra gelen ve "mavi kazaklı Mehmet" olarak tarif ettikleri bir kişinin Büşra'yı battaniyeye sararak götürdüğünü söyledi.

Çocukların fotoğraf teşhisi üzerine Diyarbakır'da yakalanarak Sivas'a getirilen Mehmet K., HTS kayıtlarında suç unsuru bir irtibata rastlanmaması ve suçlamaları reddetmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.