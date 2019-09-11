11 ilçede uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Türkiye'nin dört bir yanında alarmda. Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor.

İstanbul'un 11 ilçesinde 6 ayrı operasyon yapıldı. Narkotik ekipleri, uluslararası şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda 155 kilogram eroin, 70 kilogram skunk, 10 kilogram kokain, 8 kilogram Afyon sakızı ve 3 kilogram metamfetamin ile 150 bin ecstacy hap ele geçirildi.

9 gün süren operasyonların sonucunda yakalanan 22 kişi tutuklandı.

Adana'da ve Diyarbakır'da ise "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon yapıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Kayseri'de de üzerinde 0.80 gram uyuşturucu bulunan Vedat Ç., ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan sekiz yıl dört ay hapis, 16 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı.

ulusal.com.tr