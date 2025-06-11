11 ile sağanak uyarısı: Meteoroloji alarma geçti
Haziran ayına rağmen yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Haziran Cuma günü için yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, 11 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcak havaların etkili olması bekleniyordu ancak Türkiye genelinde zaman zaman şiddetli yağışlar görülmeye devam ediyor. 13 Haziran’da da bazı bölgelerde adeta yaz ortasında sonbahar havası yaşanacak.
Sağanak yağış beklenen 11 şehir
Meteoroloji’ye göre 13 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen şehirler şöyle:
Aksaray
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Kars
Yetkililer, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.