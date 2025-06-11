11 ile sağanak uyarısı: Meteoroloji alarma geçti

Haziran ayına rağmen yurdu etkisi altına alan sağanak yağışlar sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Haziran Cuma günü için yeni bir uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, 11 ilde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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11 ile sağanak uyarısı: Meteoroloji alarma geçti - Resim: 1

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcak havaların etkili olması bekleniyordu ancak Türkiye genelinde zaman zaman şiddetli yağışlar görülmeye devam ediyor. 13 Haziran’da da bazı bölgelerde adeta yaz ortasında sonbahar havası yaşanacak.

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11 ile sağanak uyarısı: Meteoroloji alarma geçti - Resim: 2

Sağanak yağış beklenen 11 şehir

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Meteoroloji’ye göre 13 Haziran Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklenen şehirler şöyle:

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Aksaray

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Ordu

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Giresun

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Trabzon

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Rize

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Artvin

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Gümüşhane

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Bayburt

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Erzurum

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Ardahan

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Kars

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Yetkililer, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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