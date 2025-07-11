11 milyonluk vurgun: Sahte istihdamla devleti dolandırdılar!

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılık suçuna karşı Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

İddiaya göre, Adıyaman merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren 5 tarım işletmecisi, Avrupa Birliği’nin Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Projesi kapsamında verilen ücret desteğini usulsüz şekilde kullandı.

Bu işletmelerin, Türk ve yabancı uyruklu şahısları sahte çalışan gibi göstererek maaş ödemesi yaptığı, bu maaşların ise aracı kişiler vasıtasıyla işletme sahiplerinin eş ve çocuklarının hesaplarına geri aktarıldığı tespit edildi. Bu yöntemle 11 milyon TL haksız kazanç sağlandığı belirtildi.

57 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu 2’si kamu görevlisi olmak üzere 6’sı Türk, 51’i Suriye uyruklu toplam 57 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi.

Adli makamlara çıkarılan 5 kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi.

51 Suriye uyruklu şahısla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.