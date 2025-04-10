11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu!

Kar yağışını özleyenlere müjde geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, 11 Nisan 2025 Cuma günü yurdun birçok ilinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde yeniden kar yağışları başladı.

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 1

Meteoroloji, cuma günü lapa lapa kar beklenen şehirleri açıkladı. İşte kar yağışı beklenen iller:

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 2

Bilecik

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 3

Eskişehir

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 4

Kütahya

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 5

Uşak

5 30
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 6

Afyonkarahisar

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 7


Isparta

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 8

Burdur



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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 9

Bartın

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 10

Bolu

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 11

Karabük

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 12

Ankara

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 13

Konya

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 14

Çankırı

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 15

Kırıkkale

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 16

Aksaray

16 30
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 17

Karaman

17 30
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 18

Niğde

18 30
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 19

Kayseri

19 30
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 20

Çorum

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 21

Yozgat

21 30
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 22

Kırşehir

22 30
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 23

Nevşehir

23 30
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 24

Amasya

24 30
11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 25

Tokat

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 26

Sivas

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 27

Gümüşhane

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 28

Erzincan
Bayburt
Erzurum

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 29

Ardahan
Kars
Ağrı
Bitlis

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11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu! - Resim: 30

Kar yağışının özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Hava durumu kar yağışı