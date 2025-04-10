11 Nisan 2025 Cuma günü bu illere lapa lapa kar geliyor: Meteoroloji duyurdu!
Kar yağışını özleyenlere müjde geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, 11 Nisan 2025 Cuma günü yurdun birçok ilinde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde yeniden kar yağışları başladı.
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Meteoroloji, cuma günü lapa lapa kar beklenen şehirleri açıkladı. İşte kar yağışı beklenen iller:
Bilecik
Eskişehir
Kütahya
Uşak
Afyonkarahisar
Isparta
Burdur
Bartın
Bolu
Karabük
Ankara
Konya
Çankırı
Kırıkkale
Aksaray
Karaman
Niğde
Kayseri
Çorum
Yozgat
Kırşehir
Nevşehir
Amasya
Tokat
Sivas
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Kars
Ağrı
Bitlis
Kar yağışının özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.