Meteoroloji il il uyardı: Fırtına, kar ve dondurucu soğuklar kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Nisan Cumartesi güncel hava durumu raporunu yayınladı. Bugün yurtta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
10 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Ülke genelindeki yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Yağışlı sistem Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde etkisini gösterecek.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer gök gürültülü sağanak görülürken, iç ve doğu kesimlerde yağışlar karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde düşecek. MGM; Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışların yaratabileceği olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu.
DOĞUDA FIRTINA ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın Türkiye genelinde ağırlıklı olarak güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor.
Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski ortaya çıkacak. MGM, zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler olmak üzere ilgili tüm vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtti.
İşte bölge bölge 11 Nisan Cumartesi hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kıyıları ile Sakarya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu,geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu, kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, , doğusu ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile akşam saatlerinde batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.