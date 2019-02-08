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11 Şubat 2019 Pazartesi Bitlis Tatvan'da okullar tatil mi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar 8 Şubat 2019 Cuma günü yarım gün tatil edilmişti. Veliler ve vatandaşlar okulların 11 Şubat 2019 Pazartesi günü de tatil edilip edilmeyeceği merak ediyor. Peki 11 Şubat 2019 Pazartesi günü Bitlis'te okullar tatil mi

11 Şubat 2019 Pazartesi Bitlis Tatvan'da okullar tatil mi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaymakamlık okulların 8 Şubat 2019 Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Açıklamada okulların yarım gün tatil edildiği belirtildi.

Kaymakamlık açıklamasında, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarından dolayı 08 Şubat 2019 Cuma (bugün) Öğleden Sonra, tüm ilk ve orta öğretim okulları yarım gün tatil edilmiştir" denildi.

Peki 11 Şubat 2019 Pazartesi günü Bitlis'te okullar tatil mi? Bu konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

BİRİKEN KAR VE BUZ SARKINTILARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Ayrıca, kaymakamlıktan şu uyarı yapıldı:

"İlçemizdeki tüm bina ve iş yeri sahiplerinin dikkatine; Çatılarda biriken kar ve buz sarkıntıları yaya ve araç trafiği için hayati tehlike arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuda gerekli duyarlılığı göstermeleri, çatılarında biriken kar ve buz sarkıntılarını güvenli bir şekilde temizlemeleri önemle rica olunur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #bitlis #tatvan
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