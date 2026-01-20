11 yaşındaki çocuk evde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu: Kardeşi ve kuzeni gözaltında

Ankara’da yaşayan 11 yaşındaki H.K, yarıyıl tatili için gittiği Aksaray’daki anneannesinin evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11 yaşındaki çocuk evde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu: Kardeşi ve kuzeni gözaltında
Ankara’da yaşayan 11 yaşındaki H.K, ailesiyle birlikte yarıyıl tatilini geçirmek için Aksaray’ın Sağlık beldesinde bulunan anneannesinin evine gitti. Küçük çocuk, evde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, anne ve anneanne bir süreliğine komşularına gitti. Eve döndüklerinde H.K’yi tüfekle vurulmuş halde bulan aile durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından H.K’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak çocuğun kardeşi ve kuzeni olan B.S’yi (18) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

