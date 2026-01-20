11 yaşındaki çocuk tüfekle vurulmuş halde bulundu: 2 aile üyesi gözaltında

Aksaray'a bağlı Sağlık beldesinde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki bir çocuk tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre Ankara'da yaşayan H.K., okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte ailesiyle beraber tatilini geçirmek üzere anneannesinin Sağlık beldesindeki evine geldi.

Olay günü çocuğun annesi ve anneannesi, kısa süreliğine komşularına ziyarete gitti. Ziyaretin ardından eve dönen aile bireyleri, 11 yaşındaki H.K.'yi evde tüfekle vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu. Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından H.K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARDEŞİ VE KUZENİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, evde bulunan aile üyelerini mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden çocuğun kardeşi ile 18 yaşındaki kuzeni B.S. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayın nasıl gerçekleştiğine dair tahkikat sürüyor.