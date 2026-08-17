11 yıl derin dondurucuda sakladılar! 7 parçaya ayrılmış ceset davasında 13 şüpheli tutuklandı

Toplam 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Şüphelilere ait GSM hatlarının Cell ID, LAC ve TAC analizleri yapıldı. Plaka Tanıma Sistemi kayıtları, kamera görüntüleri ve diğer teknik verilerden oluşan yaklaşık 7 milyon veri incelendi.