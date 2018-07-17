Artvin'in Hopa ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı Tuğba Yıldırım (28), ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Hopa'da Sugören kavşağı mevkiinde meydana geldi. İlçede 112 Acil Sağlık çalışanı Tuğba Yıldırım yönetimindeki 08 AD 980 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyreden hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Yıldırım, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil ekipleri olay yerine sevk edildi.



Tuğba Yıldırım, meslektaşlarının ilk müdahalesinden sonra araçtan çıkarılarak ambulansla Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



AMELİYATA ALINDI



Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilinin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu ağır yaralanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanı Tuğba Yıldırım, tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.



Çarpmanın etkisiyle vücudunun bazı yerleri ile kafasında kırıklar oluşan Yıldırım'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kaza haberini alan meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polis memuru Caner Yıldırım ile evli Tuğba Yıldırım'ın nöbetten çıktığı ve evine dönüş yolundayken kaza geçirdiği ortaya çıktı. Yaklaşık 8 yıldır 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli Tuğba Yıldırım'ın ilçede 2 yıldır çalıştığı öğrenildi.



