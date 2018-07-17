Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki özel yurtta kalan 96 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedaviye alındı.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi'nde meydana geldi. Yurtta yatılı kalan öğrenciler iddiaya göre dün akşam yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gitti. Kısa sürede 96 öğrenci aynı şikayetle 19 Mayıs ve Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrencileri İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yediği yiyeceklerden numune alarak soruşturma başlattı.



VALİLİK: 29 HASTAMIZIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR



Samsun Valiliği'nce 19 Mayıs ilçesindeki özel yurtta kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Hastaneye başvuran öğrenci sayısının 118 olduğu, 29'unun hastanedeki tedavilerinin sürdürüldüğü belirten açıklama, şöyle:



"19 Mayıs ilçemizde bulunan özel bir yurtta kalan yatılı öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri sonucu zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilmiştir. Saat 13.40 itibariyle alınan bilgilere göre toplam başvuru sayısı 118’dir. Bu hasta başvurularının 100’ü 19 Mayıs Devlet Hastanesi’ne, 6’sı Bafra Devlet Hastanesi’ne, 12’si ise OMÜ Tıp Fakültesi’ne yapılmıştır. Şu an itibariyle, 89 hastamız taburcu edilmiş olup, 29 hastamızın da tedavileri devam etmektedir. Zehirlenme vakalarıyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.