12-13 Şubat İzmir elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir’de 12 Şubat günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler, ilçelere göre farklı saat aralıklarında yapılacak.

13 Şubat için de planlı çalışma olup olmadığını ve elektriklerin hangi saatlerde geleceğini görmek isteyenler, GDZ Elektrik’in “Planlı Kesinti Haritası” üzerinden ilçe–mahalle–sokak seçerek sorgulama yapabiliyor.

BUCA

Yıldızlar Mahallesi’nde 09.00–13.00 saatleri arasında Şehit Er Zeki Toker Caddesi, Hasan Çavuş Sokak, Manastır Sokak, Toker Sokak, Koca Musa Sokak ve Çamlık Sokak çevresinde kesinti yapılacak.

Kaynaklar Merkez Mahallesi’nde 12.00–17.00 saatleri arasında Atatürk Caddesi, Kaynaklar Nazım Hikmet Meydanı, Öğretmen Mustafa Balcı Sokak, Şehit İslam Yeşil Sokak, Şehit Er Arif Serçe Sokak, Mehmet Memiş Sokak, Gürlek Sokak, Kabakçılar Sokak, Celiloğlu Sokak, Gazi Hasan Şen Sokak ile 2001–2107 numaralı çok sayıda sokakta planlı kesinti uygulanacak.

BORNOVA

Kızılay Mahallesi’nde 09.00–12.00 saatleri arasında 467 ile 499 numaralı sokaklar ve Park İçi Yolu çevresi etkilenecek.

Kazımdirik Mahallesi’nde 10.30–14.30 saatleri arasında 342/1 ve 357/3 Sokak’ta kesinti yapılacak.

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk, Kavaklıdere ve Yakaköy mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Mevlana Mahallesi’nde 09.00–15.00 saatleri arasında 1707/11, 1776/9 ve 1776/14 Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacak.

KARŞIYAKA

Cumhuriyet Mahallesi ile Örnekköy Mahallesi’nde 09.00–15.00 saatleri arasında çok sayıda sokakta kesinti olacak.

Bostanlı Mahallesi’nde 10.00–13.00 saatleri arasında Hasan Ali Yücel Bulvarı, Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak, Suat Gürbüzer Sokak ve çevresi etkilenecek.

Bahçelievler Mahallesi’nde 09.00–17.00 saatleri arasında 1851 ada çevresindeki sokaklar ve Tokadızade Şekip Bey Parkı iç yolu kesintiden etkilenecek.

İmbatlı Mahallesi’nde 10.00–14.00 saatleri arasında Ali Alp Böke Caddesi, Anadolu Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kesinti yapılacak.

Postacılar, Soğukkuyu ve Örnekköy mahallelerinde 10.00–17.00 saatleri arasında belirli sokaklarda kesinti uygulanacak.

Tuna ve Bahariye mahallelerinde 12.00–17.00 saatleri arasında Kemal Paşa Caddesi ve çevresindeki sokaklar kesintiden etkilenecek.

BERGAMA

Ayvatlar Mahallesi Ayvatlar Küme Evleri’nde 11.00–17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

BAYINDIR

Çiftçigediği ve Arıkbaşı mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında Arıkbaşı Caddesi, Hürriyet Sokak, Yeşilçam Sokak, Sevgi Yolu Sokak, Okul Sokak ve çevresinde kesinti uygulanacak.

FOÇA

Hacıveli ve Kemal Atatürk mahallelerinde 10.00–16.00 saatleri arasında çok sayıda sokakta kesinti yapılacak. Ilıpınar, Yenibağarası ve Yeniköy mahalleleri de aynı saat aralığında kesintiden etkilenecek.

ÖDEMİŞ

Hacıhasan Mahallesi’nde 09.00–16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Bıçakçı, Pirinççi, Halıköy ve Bademli mahallelerinde 09.00–17.00 saatleri arasında küme evleri ve yayla bölgelerinde kesinti yapılacak.

KEMALPAŞA

Çınarköy ve Sekiz Eylül mahallelerinde 09.00–15.00 saatleri arasında belirli sokaklar ve küme evlerinde kesinti uygulanacak.

KİRAZ

Olgunlar Mahallesi Gedik Küme Evleri ve Olgunlar Küme Evleri’nde 10.00–16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

GÜZELBAHÇE

Çamlı Mahallesi’nde 09.00–15.00 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Seferihisar Caddesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta kesinti olacak. Yelki Mahallesi 2719 Sokak’ta da aynı saatlerde kesinti uygulanacak.

MENDERES

Şaşal Mahallesi’nde 09.00–17.00 saatleri arasında 7900 ile 7914 numaralı sokaklar ile Menderes Gümüldür Caddesi çevresinde kesinti yapılacak.

ÇEŞME

Ilıca Mahallesi’nde 09.30–15.30 saatleri arasında 5068 ile 5103 numaralı sokaklar ve çevresinde kesinti uygulanacak. Musalla Mahallesi’nde 08.30–10.30 saatleri arasında çok sayıda sokak ve küme evinde kesinti olacak. Ayrıca Cumhuriyet, Dalyan, Fahrettinpaşa, İsmet İnönü, Sakarya, Üniversite, Ovacık, 16 Eylül, Çakabey, Celal Bayar, Altınkum, Altınyunus ve Boyalık mahallelerinde gün içinde farklı saat aralıklarında planlı kesintiler yapılacak.

KARABAĞLAR

Emrez ve Peker mahallelerinde 09.00–13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Aydın ve Yunus Emre mahallelerinde de 09.00–13.00 saatleri arasında kesinti yapılacak. Bahçelievler, Abdi İpekçi ve İhsan Alyanak mahallelerinde ise 13.00–17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.