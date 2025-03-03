12 adrese eş zamanlı baskın: 9 şüpheli gözaltına alındı
Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.A, A.B, C.Ö, D.T, Y.G, T.Y, M.B, A.H. ve M.G. yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda:
1 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu,
353 uyuşturucu hap,
Hassas terazi,
12 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca,
Kalem görünümlü tabanca, 3 kurusıkı tabanca,
47 tabanca şarjörü, 209 tabanca ve tüfek parçası,
1086 tabanca fişeği, 180 av tüfeği fişeği, 44 gram barut,
13 kesici alet, 12 fişek dolum aparatı,
Havalı tüfek, havalı tabanca, tüfek dürbünü,
Uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. D.T. ve A.H. ise adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı