12 adrese eş zamanlı baskın: 9 şüpheli gözaltına alındı

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
12 adrese eş zamanlı baskın: 9 şüpheli gözaltına alındı
Yayınlanma:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.A, A.B, C.Ö, D.T, Y.G, T.Y, M.B, A.H. ve M.G. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda:

1 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu,
353 uyuşturucu hap,
Hassas terazi,
12 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca,
Kalem görünümlü tabanca, 3 kurusıkı tabanca,
47 tabanca şarjörü, 209 tabanca ve tüfek parçası,
1086 tabanca fişeği, 180 av tüfeği fişeği, 44 gram barut,
13 kesici alet, 12 fişek dolum aparatı,
Havalı tüfek, havalı tabanca, tüfek dürbünü,
Uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. D.T. ve A.H. ise adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 yılın ardından gelen adalet: Eşini öldüren firari yakalandı11 yılın ardından gelen adalet: Eşini öldüren firari yakalandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

operasyon
Günün Manşetleri
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilleri için istenen ceza belli oldu
DEM Parti’den Öcalan’ın çağrısına tam destek
Madencilerden özelleştirmeye karşı büyük direniş
İBB Medya AŞ'ye polis baskını
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
Sahte alkol can almaya devam ediyor
12 adrese eş zamanlı baskın
İŞTE ŞUBAT AYI ENFLASYON VERİLERİ
YER ALTINDA SAHUR YAPTI
54 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor? Türkiye’yi yeni haftada hangi hava koşulları bekliyor?
AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları AFAD ve Kandilli'den son dakika deprem açıklamaları
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?
Benzine büyük indirim geliyor Benzine büyük indirim geliyor
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu