12 bin yıllık tarihi olan Batman'ın Hasankeyf ilçesi son günlerini yaşıyor. Tarihi şehir, Ilısu Barajının bitmesi ile su altında kalacak. Güneydoğu turuna çıkan Ulusal Kanal ekibinin Diyarbakır'dan sonraki durağı tarihi Hasankeyf oldu.

12 bin yıllık tarihe sahip tarihin yok olmasını istemiyorlar... Doğup büyüdükleri ilçenin önümüzdeki yıllarda su altında kalacak olmasının üzüntüsünü yaşıyolar....



Burası tarihe ışık tutan, binlerce tarihi yapıyı bünyesinde barındıran Hasankeyf...



Tarihi ve doğal güzelliğin önündeyiz. Hasankey yakında Ilısu Barajı'nın altında yok olup gidecek.



Son zamanlarını yaşayan Hasankeyf, Anadolu’da Ortaçağ’a ait bütünlüğünü koruyabilen tek kent olma özelliğini taşıyor. Asur ve Urartu devirlerine kadar inen bir geçmişi var.



Ilısu barajının bitimiyle su altında kalacak ilçede tartışmalar sürüyor. İlçe sakinleri bu tarihin su altında kalmasını istemiyor.



Geçen 12 Mayıs'ta 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi taşınmıştı. Yok olmaması için 7 eser daha taşınacak.



Tarihi şehir, 1981 yılında SİT ilanı ilan edilerek, bölgedeki yapılaşma durdurulmuştu. UNESCO’nun dünya mirası listesine girmek için gerekli olan 10 kriterden 9'unu karşılayan tarihi kent Hasankeyf, ne yazık ki sular altında kalacak.





HABER-KAMERA: EKREM DEMİR

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