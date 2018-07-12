Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde DSİ ait sulama kanalına düşen Fırat ve Selman Kızılçiçek'i arayan ekipler 12 gün önce hayvanları otlatmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cesedi bulundu.

Silvan İlçesinde bağlı Yeşerdi köyündeki tarlalarını sulamak isteyen 40 yaşındaki Ferit Kızılçiçek dengesini kaybederek DSİ ait sulama kanalına düşmüş, abisinin kanala düştüğünü gören 18 yaşındaki Selman Kızılçiçek, abisini kurtarmak için suya atlamıştı. Akıntıya kapılan iki kardeş suda kaybolurken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Acil 112 Servisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi sevk edilmişti. Jandarmanın da bölgede güvenlik önlemlerinin aldığı arama kurtarma çalışmalarında DSİ ait su kanalının kapakları kapatıldıktan sonra vatandaşlarında katıldığı arama kurtarma çalışmalarında Ferit Kızılçiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.



YUSUF YILMAZ'IN CESEDİ 35 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU



DSİ Sulama kanalında yapılan aramalar neticesinde Ferit Kızılçiçek'in bulunmasından sonra Selman Kızılçiçek'i aramaya devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri 12 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cansız bedeninin Malabadi köyünden yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bulunan Karamus köy mevkiindeki DSİ ait sulama kanalında bulundu. Olayı haber alan yakınları sinir krizleri geçirirken, Yusuf Yılmaz'ın cenazesi de Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morga getirilen Ferit Kızılçiçek ile Yusuf Yılmaz'ın cenazeleri daha sonra otopsi için Diyarbakır adlı tıp kurumuna götürüldü.

