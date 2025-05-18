12 gündür aranıyordu: Ormanlık alanda ölü bulundu

Çorum’un Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen’den (45) 5 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyordu. Yakınlarının yaptığı kayıp ihbarı üzerine, jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları, dron ve arama kurtarma köpekleriyle geniş bir alanda gerçekleştirildi.

Yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda, Erdal Şen'in cansız bedeni Çalyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Şen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.