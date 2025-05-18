12 gündür aranıyordu: Ormanlık alanda ölü bulundu

Çorum'da 12 gündür kayıp olarak aranan Erdal Şen (45), Çalyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Jandarma ekipleri tarafından ağaca asılı halde bulunan Şen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
12 gündür aranıyordu: Ormanlık alanda ölü bulundu
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Çorum’un Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen’den (45) 5 Mayıs’tan bu yana haber alınamıyordu. Yakınlarının yaptığı kayıp ihbarı üzerine, jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Arama çalışmaları, dron ve arama kurtarma köpekleriyle geniş bir alanda gerçekleştirildi.

Yapılan geniş çaplı aramalar sonucunda, Erdal Şen'in cansız bedeni Çalyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu. Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Şen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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