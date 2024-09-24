12 şehirde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 12 şehirde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 1 sivil memur ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
12 şehirde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı
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Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 7 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 1 sivil memur ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine jandarma ve polis ekipleri 12 şehirde harekete geçti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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