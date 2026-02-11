12 Şubat Perşembe günü sağanak yağacak kentler belli oldu! İşte o şehirler

Meteoroloji, 12 Şubat Perşembe günü birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Şiddetli yağış uyarısında vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar

Aksaray
Amasya
Ankara

Antalya
Aydın
Balıkesir

Bartın
Batman
Bilecik

Bingöl
Bolu
Burdur

Bursa
Çanakkale
Çankırı

Çorum
Denizli
Diyarbakır

Düzce
Edirne
Elazığ

Erzincan
Eskişehir
Gaziantep

Giresun
Hatay
Isparta

İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş

Karabük
Karaman
Kastamonu

Kayseri
Kilis
Kırıkkale

Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli

Konya
Kütahya
Malatya

Manisa
Mardin
Mersin

Muğla
Nevşehir
Niğde

Ordu
Osmaniye
Rize

Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop

Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ

Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak

Yozgat
Zonguldak

