12 yaşındaki çocuğu bıçaklayan 4 çocuk yakalandı

Ortaokul öğrencisinin okuldan ayrıldığı sırada bıçaklandığı olayda 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’in merkez Tepebaşı ilçesinde huzuru bozan şiddet olayı, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisindeki Çivan Sokak üzerinde patlak verdi.

Edinilen bilgilere göre, Namık Kemal Ortaokulu’ndaki ders saatinin bitimiyle okulundan ayrılan 12 yaşındaki U.D., hiç beklemediği bir anda saldırıya uğradı. Elektrikli bisikletle olay yerine hızla gelen bir grup çocuk, okul çıkışındaki U.D.'ye yöneldi. Yaşanan arbede sırasında 12 yaşındaki öğrenci, kasık bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

KÜFÜRLEŞME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Kan donduran olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, saldırının faillerini tespit etmek ve olayın iç yüzünü aydınlatmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü tahkikat sonucunda, şiddet eyleminin fitilini ateşleyen neden de ortaya çıktı. Taraflar arasında başlayan sözlü atışmanın karşılıklı küfürleşmeye dönüştüğü, tırmanan bu tartışmanın sonucunda bıçağın çekildiği belirlendi.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz takip kısa sürede sonuç verdi. Olaya doğrudan karıştığı tespit edilen ve yaşlarının küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli çocuk, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Operasyon kapsamında, yaralama olayında kullanılan bıçak da ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Kimlikleri tespit edilen çocuklar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

