12 yaşındaki Ecrin kayboldu: Arama çalışmaları başladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan 12 yaşındaki Ecrin Erim için polis ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
12 yaşındaki Ecrin kayboldu: Arama çalışmaları başladı
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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Ecrin Erim, öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Ancak saatler geçmesine rağmen kendisinden bir daha haber alınamadı. Endişeye kapılan ailesi, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Aile, Ecrin’in kaybolduğu saatten itibaren çevrede aramalar yaptı ancak sonuç alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan başvuru üzerine polis ekipleri, 12 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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