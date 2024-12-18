12 yaşındaki Ecrin kayboldu: Arama çalışmaları başladı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde yaşayan Ecrin Erim, öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Ancak saatler geçmesine rağmen kendisinden bir daha haber alınamadı. Endişeye kapılan ailesi, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Aile, Ecrin’in kaybolduğu saatten itibaren çevrede aramalar yaptı ancak sonuç alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan başvuru üzerine polis ekipleri, 12 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlattı.