12 yaşındaki Eyüp Can’ın ölümü davasında dikkat çeken görüntüler: Şüpheli pasaja girip 3 dakika kaldı

Mersin'de 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in ölümüyle ilgili Anamur Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'İhmali Davranış Sonucu Ölüme Sebebiyet Verme' suçundan açılan dava sürüyor.

Davanın 10 gün önce görülen üçüncü duruşmasında mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin bulunması nedeniyle sanık N.U.'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, adli tıp, adli fizik ve olay yeri inceleme hususunda uzmanlığı bulunan bilirkişiye gönderilen dosyadan gelecek raporun beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Yargılama süreci devam ederken, dava dosyasına giren yeni güvenlik kamerası görüntüleri olayın seyrini değiştirecek detaylar barındırıyor.

CİNAYET ŞÜPHESİNİ GÜÇLENDİREN 3 DAKİKA

Oğlunun cinayete kurban gittiğini belirten anne Güllü Can ile ailenin avukatı Gurbet Bilbay, dosyada yer alan yeni görüntülerin cinayet ihtimalini güçlendirdiğini öne sürüyor. Dosyaya eklenen kamera kayıtlarında, şüphelinin kovaladığı çocuğun peşinden saniyeler sonra koşarak içeri girip çıktığı, etrafı gözetledikten sonra tekrar pasaja yönelerek içeride yaklaşık 3 dakika geçirdiği tespit edildi.

Avukat Gurbet Bilbay, ortaya çıkan görüntüler ve sanığın ifadelerindeki çelişkiler üzerine şu açıklamayı yaptı: "Sanık duruşmada 'Eyüp Can'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum fakat amacım kendisine nasihat vermekti' dedi. Böyle hızlı bir şekilde koşması, aralarında sadece 4 saniye var, yani orada Eyüp Can'ı yakalayamaması imkansız. Ve pasaja girdikten sonra çıkıyor, etrafı gözetliyor, daha sonra tekrar giriyor. 3 dakika geçirdikten sonra tekrar çıkıyor. Ve durakta oturduğu esnada iş yerini gördüğünü iddia ediyor. Fakat reklam panosundan hiçbir şekilde iş yeri görünmüyor. Burada zaten kendisinin çelişkili beyanları var. Ve içerdeki durumun kesinlikle zifiri karanlık olduğunu söyledi, pasajda hiçbir yeri göremediğini iddia etti. Biz bununla ilgili iki tane keşif yaptık. Hem gündüz hem gece onların istediği saatte yaptık. İtiraz olmasın diye de hakimimiz her türlü yolu zaten denedi. İtiraz edebilecekleri bir durum yoktu. Ve biz en karanlık olduğu dönemde bile içeriye girdik, hiçbir şekilde zifiri karanlık değildi. Orada Eyüp Can'ı görmemesi imkansız. Olayı düşme gibi gösterdiler"

"SANIĞIN KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDEN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Davanın ihmali davranışla açıldığına dikkat çeken Avukat Bilbay, "İddianame sürecimiz bu şekilde ilerledi. Şimdi heyetimiz kasten adam öldürmeye dönüşmesi itibarıyla ek bir savunma istedi. Bizim de amacımız zaten sanığın kasten adam öldürmeden yargılanması. Çünkü biz Eyüp Can düşmedi, öldürüldü diye defalardır söylüyoruz. Çünkü bizim burada sadece aleyhimize olan adli tıp raporları. Adli tıp raporları aleyhimize, bununla ilgili hakim savcımız da 3-4 kere zaten bu adli tıp raporları geldi, bunlar çelişkili. Bu çelişkileri gidermek adına tekrar gönderdiler, 5. raporu istediler. Yani Eyüp Can'ın vücudundaki kesikler zaten simetri şeklinde kesikler. Bununla ilgili uzmanlığı olmayan kişi bile bu şekilde bir değerlendirme yapabilir. Bizim tek istediğimiz sanığın kasten adam öldürmeden ceza alması. Annesi bununla alakalı da zaten şikayette de bulundu, adli tıp raporlarındaki çelişkiden dolayı. Gülistan Doku' daki valinin avukatı, aynı şekilde şu an Eyüp Can'ın sanığının avukatı. Anne ister istemez tereddüt ediyor. Çünkü Gülistan Doku'da da biliyorsunuz hastane kayıtlarıyla oynandı. Anne de bunları gidermek istiyor"

GÖRGÜ TANIĞI: "SENİ ÖLDÜRECEĞİM DEDİĞİNİ DUYDUK"

Dosyada yer alan tanık ifadeleri de olayın öncesine dair çarpıcı iddialar içeriyor. İsminin açıklanmasını istemeyen ve olayın başladığı esnada o bölgede kuzenleriyle birlikte olan bir kadın, tanık sıfatıyla ifade verdi. Tanık kadın, olay günü şüphelinin çocuğa "Seni öldüreceğim" dediğini ve kafasına vurduğunu aktardı. Kuzeninin araya girmek istediğini ancak N.U.'nun alkollü olması nedeniyle buna izin vermediklerini belirtti. Tanık kadın, kız kardeşinin ise balkondan bakarken Eyüp Can'ın koştuğunu, N.U.'nun da bıçakla peşinden gittiğini gördüğünü beyan etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Söz konusu olay, 29 Temmuz 2025'te sabaha karşı Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Osman Sinanoğlu isimli pasajda meydana geldi. 24 yaşındaki N.U., dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'i kovalayarak pasajın sokağına kadar takip etti. Çocuğun gözden kaybolması ve iş yerine dönmemesi üzerine aramaya çıkan çalışanlar, Eyüp Can'ı pasajın zemin katında hareketsiz halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopside Eyüp Can'ın kafa travması, vücudunda kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları sonucu öldüğü tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğun sokakta yürüdüğü, tutuklanan şahsın onu kovalamaya başlamasıyla kaçtığı anlar yer almıştı. Gözaltına alınan N.U. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.