12 yaşındaki Güneş'ten kahreden haber! 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Törene Uçak'ın ailesi, yakınları, Mimar Sinan Ortaokulu'ndan öğretmenleri ve okul arkadaşları ile Atakum Belediyespor U12 Takımı'ndan sporcu arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de cenazede yer alarak ailenin acısını paylaştı.