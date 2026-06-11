12 yaşındaki Güneş'ten kahreden haber! 5 günlük yaşam savaşını kaybetti
Samsun'da yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Güneş Uçak, beş gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Güneş Uçak'ın cenazesi bugün Derecik Merkez Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze, Derecik Mezarlığı'na defnedildi.
Törene Uçak'ın ailesi, yakınları, Mimar Sinan Ortaokulu'ndan öğretmenleri ve okul arkadaşları ile Atakum Belediyespor U12 Takımı'ndan sporcu arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel de cenazede yer alarak ailenin acısını paylaştı.
Kazaya ait çevredeki güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı. Kayıtlarda, Güneş Uçak'ın yaya yolundan bisikletiyle ilerlediği esnada süratle gelen bir otomobilin kendisine çarptığı ve çocuğun çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendiği görüldü.
NE OLMUŞTU?
Kaza, 6 Haziran'da Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda meydana geldi. Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu olan 12 yaşındaki Güneş Uçak, bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Uçak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve 5 gün boyunca hayata tutunmaya çalışan Güneş Uçak, 10 Haziran'da doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.