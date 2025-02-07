12 yaşındaki Nazlıcan ailesini kurtardı, hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, yangın, İstanbul’un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak’taki 3 katlı binanın üst katındaki dairede çıktı. Yangının nedeni henüz netleşmedi.

Yangın sırasında, dairede bulunan 6 kişiden 5’i kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hem yangını söndürmek hem de Nazlıcan’ı kurtarmak için çalışma başlattı ancak küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

"ANNEMLE BABAMI KALDIR, BEN SAKLANACAĞIM"

Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nazlıcan Pehlivan’ın eniştesi Nurbay Yüksek, yangının sabah saat 05.00 sıralarında başladığını belirterek, "Nazlıcan, 12-13 yaşlarındaydı. Uyanıp ağabeyini kaldırmış. ‘Ağabey, kalk, ev yanıyor. Git, babamla annemi kaldır, ben saklanacağım.’ demiş. Ardından kendisi çekyatın arkasına saklanmış. Yangının paniğiyle herkes dışarı çıkınca bir çocuklarının eksik olduğunu fark etmişler. İçeri girmeye çalışsalar da, alevler yükseldiği için ne yazık ki içeri girememişler," dedi.